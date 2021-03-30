Ворог за добу сім разів зривав "тишу" на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, гранатомети і кулемети. Бойових втрат немає, - штаб ОС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", поруч містечка Зайцеве, ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу Світлодарська – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", у передмісті населених пунктів Широкине, Мар’їнка та Старогнатівка противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Бойових втрат серед наших військових немає", - йдеться в повідомленні.
Водночас українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території.
"Напередодні засідання Тристоронньої контактної групи російськими найманцями здійснено низку провокацій уздовж усієї лінії розмежування. З настанням сприятливих погодних умов, окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 29 березня зафіксовано три такі випадки: в районі Донецького аеропорту, поблизу населених пунктів Мар’їнка та Зайцеве.
Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань", - зазначено в повідомленні.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 30 березня обстрілів не зафіксовано.
"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.