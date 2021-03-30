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Канада призупинила використання вакцини AstraZeneca для людей молодше 55 років через ризик утворення тромбів

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Канада призупинила використання вакцини AstraZeneca для людей молодше 55 років через ризик утворення тромбів
Канада в понеділок призупинила використання вакцини проти коронавірусу виробництва Oxford-AstraZeneca для людей віком до 55 років через ризик утворення тромбів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це із посиланням на рішення Національного консультативного комітету з імунізації повідомляє AP.

"Існує значна невизначеність щодо вакцинації AstraZeneca проти коронавірусу дорослих віком до 55 років з урахуванням потенційних ризиків", – заявила заступниця голови комітету з імунізації Шеллі Дікс.

Вона уточнила, що, згідно з новими даними з Європи, ризик утворення тромбів наразі виникає в одного зі 100 тис. вакцинованих, що вище, ніж передбачалося раніше.

Крім того, за її словами, більшість пацієнтів у Європі, в яких після вакцинації AstraZeneca виникли тромби, були жінками віком до 55 років, а рівень смертності серед тих, у кого утворилися тромби, сягає 40%.

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Цю інформацію підтвердив і представник Робочої групи зі впровадження вакцин канадської провінції Манітоба. Він зазначив, що, попри відсутність підвищеного ризику утворення тромбів, пов'язаного з AstraZeneca, рідкісний, але дуже серйозний побічний ефект спостерігався переважно у молодих жінок у Європі.

Нагадаємо, 18 березня Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що не знайшло зв'язку між препаратом AstraZeneca і випадками тромбозу у вакцинованих. Після цього деякі країни, що раніше призупинили вакцинацію цією вакциною, поновили її.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Сергій Кулик 2955aac4
    А старше 55 тромбы не образуются?
    Или тех не жалко? - надо ж кому-то закупленное говно сбагрить...
  • Vedana
    Жах.
    Я ні на кого не хочу впливати, всі - дорослі люди і кожен приймає рішення самостійно.
    Але потрібно зважити за і проти і добре знати свій стан та організм.
    А не отак кидатися під чиїмось впливом (бо у когось нормально пройшло і без побічних ефектів) чи погоджуватися під примусом. (Це і щодо вірусу (не лише цього конкретно): ніхто не знає, як перенесе і що потім матиме)
    Ми потрібні лише самим собі і нашим рідним. І про нас ніхто не подбає, крім нас.
    Для уряду ми просто одиниці ... статистика ... Будь-де.

    Бережіть себе.
  • саша паламарчук
    Так, лікарі відмовляються від вакцинації факциною від стєпанова.
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