В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали

10 533 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 березня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"10 533 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 367 дітей та 250 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 597 осіб;

летальних випадків – 286;

одужало – 3 576 осіб;

здійснено тестувань за добу – 96 947 (зокрема методом ПЛР – 50 836, методом ІФА – 19 130, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 981).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 662 942 особи;

одужало – 1 307 076 осіб;

летальних випадків – 32 418;

проведено ПЛР-тестувань – 8 058 263.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях", - розповів Степанов.







