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В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали
10 533 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 березня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"10 533 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 367 дітей та 250 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 02госпіталізовано – 2 597 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 02летальних випадків – 286;

В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 02одужало – 3 576 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 02здійснено тестувань за добу – 96 947 (зокрема методом ПЛР – 50 836, методом ІФА – 19 130, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 981).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 07захворіло – 1 662 942 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 07одужало – 1 307 076 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 07летальних випадків – 32 418;

В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 8 058 263.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 14

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Крэйда Гібсон
    Привіт із Буковеля, чувакі!)))
    В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 995
  • 5 копійок
    В Європі курорти були закриті, а Буковель працював. Європейці і попхнули до нас. Обмінялись штаммами і повезили їх в свої країни. Наші теж попхнули до Буковелю, адже ми всі президенти.
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    А ті хто з закордону приїхав не міг привезти? Чи вірус передавався тільки в буковелі?
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