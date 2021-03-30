За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 14 433 особи, загалом - 212 898, - Степанов
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"14 433 людини щеплено проти COVID-19 за добу 29 березня 2021 року в Україні, з них отримали 1 дозу – 14 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа. 212 898 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 212 896 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи", - розповів міністр.
За даними міністра, щеплення проводилися 152 мобільними бригадами з імунізації та 656 пунктами вакцинації.
"Станом на 29 березня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 371 406 осіб", - додав Степанов.
Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (1740) та Дніпропетровській області (1290), найменше - в Чернігівській (240) та Одеській (310) областях.