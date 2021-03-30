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На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 67,52% протоколів: Вірастюк - 31,3%, Кошулинський - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦВК

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На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 67,52% протоколів: Вірастюк - 31,3%, Кошулинський - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦВК
На довиборах до Верховної Ради на одномандатному окрузі №87 в Івано-Франківській області лідирують Василь Вірастюк (СН), Руслан Кошулинський ("Свобода") та Олександр Шевченко ("За майбутнє").

Про це свідчать дані, опубліковані ЦВК після підрахунку 67,52% протоколів, передає Цензор.НЕТ.

На цей момент, Василя Вірастюка (СН) підтримали 31,3%, або 10 496 виборців, на другому місці - кандидат від партії ВО "Свобода" Руслан Кошулинський, за нього проголосували 28,88%, або 9686 виборців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірастюк лідирує на довиборах на Прикарпатті, "слуги народу" заявляють про порушення

Представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко отримує 28,73%, або 9633 голоси.

На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 67,52% протоколів: Вірастюк - 31,3%, Кошулинський - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦВК 01

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Всі, кого обікрав Порошенко, зверніться у найближчий банк за компенсацією. При собі мати довідку з дурдому.
  • Dack Cloud
    https://twitter.com/eternalrailway
    https://twitter.com/eternalrailway

    На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 67,52% протоколів: Вірастюк - 31,3%, Кошулинський - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 8857 Herman Aksom

    @eternalrailway

    ·https://twitter.com/eternalrailway/status/1376602899405541381 11 ч

    Ось цей мішок з лайном під назвою "Вірастюк" підтримує "президента зеленського". Отже, підтримує татарова, ермака,арестовічей,бужанських. Підтримує вбивство Журавля. Підтримує катування Ріфмайстера. Все його влаштовує.Лише одне непокоїть-як би не підвести "президента зеленскага".

    На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 67,52% протоколів: Вірастюк - 31,3%, Кошулинський - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 520
  • Mora Zfayfer
    Олександр Шевченко ("За майбутнє"). істота з гівно-збіговиська майже 29 відсотків...інша істота зі збіговисько слуга урода більше тридцяти...

    І де? на Франківщині... Ганьба!
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