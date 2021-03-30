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За президента Зеленського не вдалося просунутися ні на йоту в реалізації як мінських, так і нормандських домовленостей, - Пєсков

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За президента Зеленського не вдалося просунутися ні на йоту в реалізації як мінських, так і нормандських домовленостей, - Пєсков
Російська сторона висловила впевненість у тому, що за президента України Володимира Зеленського не вдалося просунутися в реалізації ні мінських угод, ні домовленостей у "нормандському форматі".

Про це в інтерв'ю російському виданню "Аргументы и факты" заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Київ пів року говорить, що "мінські домовленості вже мертві".

"З "нормандським форматом" справи йдуть погано. Можна констатувати, що в реалізації як мінського комплексу заходів, так і наступних домовленостей, які були досягнуті в Парижі", - сказав Пєсков.

Він заявив, що, крім мінських домовленостей, немає нічого, на чому можна було б вибудовувати міжнародні зусилля з урегулювання ситуації на Донбасі.

Він також підкреслив, що на Донбасі "ми бачимо нагнітання напруженості на лінії зіткнення", однак не уточнив, що відповідальні за порушення перемир'я саме підконтрольні РФ найманці.

"Зараз українці абсолютно відмовляються від ідеї будь-якого діалогу з ними. Відповідно, досягнення нових домовленостей апріорі неможливе, бо як можна врегулювати якийсь конфлікт, якщо одна сторона не хоче спілкуватися з іншого? Неможливо говорити про плани врегулювання без урахування думки республік. Абсолютно неможливо", - вважає Пєсков.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    При президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как минских, так и нормандских договоренностей, - Песков - Цензор.НЕТ 8282
  • IgorYakovlevich
    Если за поребриком нашего Преза ругают, значит все не так уж плохо.
  • 18c49ed2
    Так покажешь где бубочка называет ***** убийцей? И мне станет легче от того, что президент страны не безхребетное сцикло. А тебя устраивает такое сцикло?

    При президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как минских, так и нормандских договоренностей, - Песков - Цензор.НЕТ 5385
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