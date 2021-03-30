Пєсков про відносини РФ з США: Їх треба якось реанімувати. Для танго потрібні двоє

Заява президента США Джо Байдена на адресу президента РФ Володимира Путіна є безпрецедентною та образливою.

Про це в інтерв'ю російському виданню "Аргументи і факти" заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Тут особисте сприйняття другорядне. Йдеться про заяву, яку було зроблено на адресу глави держави. Це, звичайно, образлива заява, абсолютно безпрецедентна", - зазначив Пєсков.

"Але суть його (Путіна. - Ред.) реакції зводиться до ініціативи про розмову, яка залишилася без відповіді з боку американців. З нашої точки зору, зараз головне - не дати відносинам скочуватися далі по похилій. І так дуже багато шкоди їм було завдано, їх треба якось реанімувати. Тому потрібно почати говорити. З урахуванням нинішнього безпрецедентного загострення в двосторонніх відносинах народам і Росії, і Америки було б цікаво зрозуміти, про що і як говорять президенти. І президент сказав, що він відкритий для такого спілкування. Але тут же неможливо приймати рішення за другу сторону. Для танго потрібні двоє", - заявив прессекретар Путіна.

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Він також уточнив, що зараз буде відбуватися ревізія двосторонніх російсько-американських відносин, після чого "вже буде сформульовано якесь розуміння того, куди нам рухатися далі".

"Не хотілося б говорити про екстремальні сценарії. Але ніхто не буде дозволяти Америці говорити з Росією з позиції сили. Це неможливо. Американці зараз як мантру повторюють, мовляв, ми з усіма будемо говорити з позиції сили. Ні Путін, ні хто інший з керівництва Росії не буде дозволяти ні американцям, ні кому б то не було ще так з нами розмовляти. Це виключено", - підсумував він.

Як повідомлялося, раніше Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". У свою чергу Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".

Зазначимо, що напередодні президент Литви Науседа також погодився з висловлюванням Байдена про Путіна.