Будівництво Київської обхідної дороги стартує вже влітку, завершать проєкт протягом 4 років, - "Укравтодор"

Нова обхідна дорога навколо Києва завдовжки майже 150 км буде створена протягом наступних 4 років. Це допоможе вивести транзитні потоки за межі столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

Київська окружна дорога, яка буде створена в межах президентської програми "Велике будівництво", з'єднає ключові траси, що йдуть до столиці: М-07 Київ - Ковель, М-06 Київ - Чоп, М-05 Київ - Одеса та Н-01 Київ - Знам'янка, а також Н-08 Бориспіль - Маріуполь та М-03 Київ - Харків в обхід Броварів.

Зазначається, що обхідна дорога матиме п'ять ділянок. Перша: 35,2 км від дороги Київ - Чоп до Одеської траси. Друга: 18,1 км від дороги Київ - Ковель - Ягодин до траси Київ - Чоп. Третя: 22,9 км від Одеської траси до дороги Київ - Знам'янка. Четверта протяжністю 25,7 км передбачає будівництво моста через Дніпро з підходами до траси Київ - Знам'янка та Гора - Рогозів. П'ята ділянка з'єднає дорогу Гора - Рогозів із трасою на Харків.

"У серпні 2020 року Служба, як замовник проєктування КОД, розпочала роботу з розроблення проєктної документації п’яти ділянок. Перші дві ділянки вже проєктуються, у березні 2021 було оголошено тендер на проєктування ще двох ділянок - наразі триває подання пропозицій. Тендер на проєктування останньої ділянки оголосимо найближчим часом", - зазначають в "Укравтодорі".

Очікується, що влітку цього року вже в "Укравтодору" будуть проєкти перших ділянок. Так, улітку 2021 року зможуть почати будівництво першої черги. Весь проєкт Київської обхідної дороги планують завершити за 4 роки.

Як заявляв раніше координатор президентської програми "Велике будівництво", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, за умов достатнього фінансування "Укравтодор" здатен до 2023 року оновити всю мережу загальнодержавних доріг (понад 20 тисяч км).

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