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Напад на українських підлітків в Австрії здійснила банда із семи осіб, - посол Щерба

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Напад на українських підлітків в Австрії здійснила банда із семи осіб, - посол Щерба
Напад на українських підлітків у Ґраці (Австрія) здійснила банда із семи осіб.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба, передає Цензор.НЕТ.

"Апдейт щодо подій у Ґраці. Почесний консул України Фрідріх Мьостль перебуває на прямому контакті з шефом поліції міста. Повідомляє, що життя пораненого хлопця поза небезпекою. Напад здійснила ціла банда - 7 осіб. Щодо мотивів нападу, то поліція виходить, що це було пограбування. Розшук зловмисників триває", - написав він.

Нагадаємо, напад на братів-українців 15 і 17 років стався 28 березня. Вони дали в інтернеті оголошення про продаж одягу. Потенційний покупець запропонував їм зустрітися в підземному переході. Коли чоловік приміряв куртку, братів оточили кілька людей у масках.

Один з нападників погрожував братам пістолетом, інший - ножем. У них почали вимагати гроші, цінні речі та принесений для продажу одяг. Коли старший брат почав чинити опір, почалася бійка. Під час інциденту 17-річний підліток зазнав серйозного поранення ножем, а його молодший брат - травм обличчя.

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Після цього нападники втекли, а старшого підлітка госпіталізували. Напад розслідують поліцейські Ґраца.

Напад на українських підлітків в Австрії здійснила банда із семи осіб, - посол Щерба 01

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Vlad Hof
    Подземный переход как раз самое удобное место для встреч с точки зрения ведения бизнеса продаж.
  • VOLVO XC 70
    вы наивный ??? какие кацапы цыгане венгры что одно и то же словаки и чехи вот антураж + бонусом убеженцы твари с Африки северные государства Сирия Марокко Тунис Алжир Эфиопия Сомали...Ливан....Австрия как и германия превращаются в помойку вкупе с Бельгией Францией.. Нидерланды пока держатся Скандинавы также ужесточили миграционные требования и холодно там для туземцев в повязках.. Британия вообще захлопнулась.. даже Италия и та закрутила гайки....остались Германцы и австрияки кающиеся типа за типа..еврейско коммунистический фОшизм и пускающие к себе любой биомусор...
  • Вольный Каменьщик
    кацапы ?
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