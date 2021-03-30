Надійшло 689 повідомлень про "побічку" після вакцинації проти коронавірусу. Переважна більшість випадків - несерйозні реакції, - Державний експертний центр

Від початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу в Україні після введення 198,465 тис. доз препарату CoviShield (AstraZeneca) індійського виробництва в Державний експертний центр (ДЕЦ) надійшло 689 карт-повідомлень про побічні реакції після імунізації.

Автор: Наталя Джума