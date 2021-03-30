Рада готова проголосувати за дофінансування закупівлі COVID-вакцин: за розрахунками МОЗ необхідні 15 млрд грн, - "слуга народу" Підласа

Верховна Рада готова проголосувати за дофінансування закупівлі вакцин від COVID-19.

Про це заступниця голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Роксолана Підласа заявила в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Верховна Рада попри карантинні обмеження може оперативно збиратися і вносити зміни до державного бюджету. Ми знаємо про розрахунки МОЗ, що потрібно 15 млрд грн (на закупівлю вакцини — ред.), і ми готові їх виділити, як тільки ми отримаємо запит від Міністерства охорони здоров’я", - сказала Підласа.

Вона нагадала, що в держбюджеті на закупівлю вакцин від COVID-19 виділено 2,6 млрд грн, також в січні 2021 року МОЗ домовилося зі Світовим банком про фінансування в розмірі 2,5 млрд грн на закупівлю вакцин.

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Як додав в ефірі програми заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, за бюджет 2020 року законтрактовано 2 млн доз вакцини, перша партія має бути в розмірі 215 тис. доз.

За словами Ляшка на вакцинацію від COVID-19 70% дорослого населення потрібно 15 млрд грн.