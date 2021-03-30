Суддя КС Кичун поскаржився на велику зарплату: Необґрунтовано висока - близько 300 тис. грн на місяць. Це додатковий елемент ненависті до суду
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
За словами Кичуна, "необґрунтовано висока" зарплата суддів породжує неприязнь людей до Конституційного Суду.
"Це, знаєте, теж є додатковим елементом ненависті до суддів КСУ, що вони, мовляв, отримують гігантські зарплати, а виносять такі сумнівні рішення", - додав він.
Він вважає за необхідне відновити довіру до КСУ серед громадян. Цьому сприятимуть "справедливі для суспільства" рішення.
"Треба виносити рішення, які об'єднують. Я вважаю, що таким могло б стати, наприклад, рішення про мову (мається на увазі закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". - Ред.). Щоб показати згуртованість, щоб не було груп інтересів, щоб показати, що ми всі представники в КСУ від українського народу", - заявив Кичун.
Нагадаємо, Віктор Кичун був призначений суддею КСУ 18 лютого. Його кандидатуру висунула фракція "Слуга народу".