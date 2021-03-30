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Суддя КС Кичун поскаржився на велику зарплату: Необґрунтовано висока - близько 300 тис. грн на місяць. Це додатковий елемент ненависті до суду

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Суддя КС Кичун поскаржився на велику зарплату: Необґрунтовано висока - близько 300 тис. грн на місяць. Це додатковий елемент ненависті до суду
Суддя Конституційного Суду України Віктор Кичун вважає надмірно великою зарплату суддів. У середньому вона становить близько 300 тисяч гривень.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кичуна, "необґрунтовано висока" зарплата суддів породжує неприязнь людей до Конституційного Суду.

"Це, знаєте, теж є додатковим елементом ненависті до суддів КСУ, що вони, мовляв, отримують гігантські зарплати, а виносять такі сумнівні рішення", - додав він.

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Він вважає за необхідне відновити довіру до КСУ серед громадян. Цьому сприятимуть "справедливі для суспільства" рішення.

"Треба виносити рішення, які об'єднують. Я вважаю, що таким могло б стати, наприклад, рішення про мову (мається на увазі закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". - Ред.). Щоб показати згуртованість, щоб не було груп інтересів, щоб показати, що ми всі представники в КСУ від українського народу", - заявив Кичун.

Нагадаємо, Віктор Кичун був призначений суддею КСУ 18 лютого. Його кандидатуру висунула фракція "Слуга народу".

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Андрей Мудрый
    проблема не в уровне зарплат судей! проблема - в коррупции этих органов! ведь по факту им эти 300 000 грн, как мне 100 грн! они ведь все долларовые мультимиллионеры! их всех надо проверять от и до, включая родственников! откуда взялись доходы, машины, недвижимость... и это касается не только судей! иначе коррупцию не победить
  • Revty Vasya
    Та ти шооо??? Воїн в окопі отримує 10 тис + сутку 300 грн за 0. А цей один непотріб отримує як 15 воїнів, і знаходиться не в таких умовах і жре не те що воїни. Так що проблема як раз що і в грошах!
  • VOLVO XC 70
    ключевое в среднем 300 тысяч за просто протирание штанов.... а по факту у Тупого ублюдка Тупицина на руки после оплаты всех налогов и ЕСВ 1 млн. 823 тысячи вот его Зеля типа отстранил а ему капает и капает... а те кто получает сегодня 2000 пенсий на сколько людей хватит зарплаты одного только Типицы????
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