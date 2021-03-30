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Просто вилікувати людину від COVID-19 уже недостатньо: випадки "постковідного синдрому" частішають, - Степанов

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Просто вилікувати людину від COVID-19 уже недостатньо: випадки "постковідного синдрому" частішають, - Степанов
Після одужання від коронавірусу багатьом українцям необхідна реабілітація, адже випадки "постковідного синдрому" почастішали. Тепер фіксують до 70% різних посткоронавірусних ускладнень.

Про це брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Просто вилікувати людину від COVID вже недостатньо. Медики фіксують до 70% різних постковідних ускладнень", - сказав Степанов.

За словами міністра, для вирішення цієї проблеми створено робочу групу для напрацювання пакету ініціатив з постковідної реабілітації.

"Напрацювання комплексного лікування легеневих ускладнень, уражень центральної нервової системи, психологічна реабілітація - наше завдання протягом року", - зазначив Степанов.

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Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Просто вылечить человека от COVID-19 уже недостаточно: случаи "постковидного синдрома" учащаются, - Степанов - Цензор.НЕТ 6552
  • Oleksiy Tym
    кстати, что-то перестало быть слышно умников которые кричали, что никакого вируса нет и нас дурят
  • Меркава
    По словам министра, для решения этой проблемы создана рабочая группа для наработки пакета инициатив по постковидной реабилитации.Источник: https://censor.net/ru/n3256384

    Степанов на пляжні шорти почав збирати.
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