Зеленський і світові лідери закликають країни підписати Міжнародний договір про пандемію, - ОП

COVID-19 демонструє, чому необхідні спільні дії для створення більш надійної міжнародної архітектури охорони здоров'я.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йдеться в Комюніке щодо Міжнародного договору про пандемію.

"Жоден уряд чи багатостороннє агентство не можуть впоратися з цією загрозою поодинці. Питання не в тому, чи це буде, а в тому, коли. Разом ми повинні бути більш підготовленими, щоб прогнозувати, запобігати, виявляти, оцінювати та ефективно реагувати на пандемії, забезпечуючи високий рівень координації. Пандемія COVID-19 стала різким і болючим нагадуванням про те, що ніхто не є у безпеці, поки всі не будуть у безпеці", - йдеться в комюніке.

Підписанти прагнуть забезпечити загальний і рівноправний доступ до безпечних, ефективних і недорогих вакцин, ліків і засобів діагностики для боротьби з цією та майбутніми пандеміями. Імунізація є глобальним суспільним благом, і нам потрібно буде якомога швидше здійснювати розробку, виробництво та впровадження вакцин.

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"Ми вважаємо, що країни повинні разом працювати над новим міжнародним договором про готовність до пандемії та реагування на неї. Таке відновлене колективне зобов'язання стане важливою віхою у посиленні готовності до пандемії на найвищому політичному рівні. Договір буде заснований на Статуті Всесвітньої організації охорони здоров'я та, із залученням ключових організацій у цій сфері, підтримуватиме принцип "здоров'я для всіх". Наявні інструменти світової охорони здоров'я, особливо Міжнародні медико-санітарні правила, стануть основою такого договору, забезпечуючи міцне й перевірене підґрунтя, яке ми зможемо розбудовувати та вдосконалювати", - зазначили в комюніке.

Документ також має включати визнання підходу "Єдине здоров'я", який пов'язує здоров'я людей і тварин з нашою планетою. Крім того, такий договір повинен привести до більшої взаємної підзвітності та спільної відповідальності, прозорості та співпраці в межах міжнародної системи з її правилами та нормами.

"Для досягнення цієї мети ми будемо працювати з главами держав і урядів у всьому світі та з усіма зацікавленими сторонами, включно з громадянським суспільством та приватним сектором. Ми впевнені, що нашим обов'язком як керівників держав та міжнародних організацій є забезпечення засвоєння світом уроків пандемії COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Свої підписи під ним залишили президент Зеленський, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Португалії Антоніу Луїс Сантуш да Кошта, президент Європейської ради Шарль Мішель, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, президенти Сербії, ПАР, Тунісу, Індонезії та лідери низки інших держав, а також генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус.

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