За добу через COVID-19 у Києві померли 33 людини, одужали - 461, виявили 1422 нові випадки, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві зафіксували 1422 нові випадки захворювання на коронавірус (загалом 161 191).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram написав мер Києва Віталій Кличко.

Так, за минулу добу захворіли: 830 жінок віком від 18 до 88 років, 523 чоловіки віком від 19 до 89 років, 37 дівчаток від 1 до 17 років і 32 хлопчики від 9 місяців до 17 років.

Також за добу зафіксовано 33 летальні випадки від вірусу (загалом 3367). Госпіталізовано 165 хворих на коронавірус, при цьому 540 пацієнтів госпіталізовано з підозрою на COVID-19 і пневмонію.

461 житель Києва подолав коронавірус (загалом 105 579).

Також читайте: В Україні можуть робити 3,5-4 млн щеплень проти COVID-19 на місяць, - головний санлікар Ляшко

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (316), Дніпровському (282) та Дарницькому (179) районах.