"Там люди теж хочуть жити", - Хомчак оцінив ймовірність нападу РФ з білоруського напрямку

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак не вважає ймовірним наступ Росії з білоруського напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання "Гордон" Олесі Бацман.

"Вони кажуть про те, що там начебто просто навчання. А ми, коли що, готові до того, що з білоруського кордону в наш бік може йти наступ?" – запитала Бацман про скупчення білорусько-російських військ на кордоні України з Білоруссю.



"Для того, щоб ішов наступ, треба мету мати. Хто буде наступати, з якою метою і як він потім буде утримувати ті території?" – відповів Хомчак.



Головнокомандувач ЗСУ додав, що в російській армії сьогодні теж не всі готові йти за межі своєї держави і просто гинути. "Там люди теж хочуть жити", – сказав він.

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Хомчак наголосив, що не хоче розповідати все, що сьогодні готують у Збройних силах, тому що ворогові зараз "не треба тратити гроші на розвідку" – досить моніторити й аналізувати інтернет. Але, за словами генерал-полковника, фахівці Генштабу ЗСУ прораховують усі сценарії ймовірної поведінки Росії, реальні та ні.



Нагадаємо, в лютому цього року естонська розвідка попередила про реальну загрозу вторгнення Росії в Україну і країни Балтії через Білорусь. У звіті спецслужби говорилося, що Білорусь в результаті політичної кризи 2020 року став "військовим округом Росії", і уряд Олександра Лукашенка все більше буде залежати від підтримки Росії, в тому числі у військовій сфері.

У вересні минулого року пройшли тактичні навчання "Слов'янська братство 2020", в яких брали участь російські і білоруські військові. Всього було задіяно до 1500 військовослужбовців та понад 150 одиниць авіаційної, бойової та спеціальної техніки. Наступні великі російсько-білоруські військові навчання "Захід" повинні пройти в цьому році.