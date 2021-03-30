Вакцина AstraZeneca змінює назву на Vaxzevria: Перейменування не тягне за собою будь-яких інших змін
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Компанія AstraZeneca перейменовує свою вакцину від коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Агентство медичних продуктів Швеції.
Зазначається, що зміна назви не тягне за собою будь-яких інших змін, але важливо, щоб фахівці з вакцинації в регіонах знали про зміну, оскільки інформація про продукт, маркування і паковання можуть виглядати інакше.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна очікує поставку 300 тис. доз вакцини AstraZeneca і 117 тис. доз вакцини Pfizer найближчим часом.