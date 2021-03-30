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Вакцина AstraZeneca змінює назву на Vaxzevria: Перейменування не тягне за собою будь-яких інших змін

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Вакцина AstraZeneca змінює назву на Vaxzevria: Перейменування не тягне за собою будь-яких інших змін
Компанія AstraZeneca перейменовує свою вакцину від коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Агентство медичних продуктів Швеції.

Зазначається, що зміна назви не тягне за собою будь-яких інших змін, але важливо, щоб фахівці з вакцинації в регіонах знали про зміну, оскільки інформація про продукт, маркування і паковання можуть виглядати інакше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна очікує поставку 300 тис. доз вакцини AstraZeneca і 117 тис. доз вакцини Pfizer найближчим часом.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Вася Неважно dd008ec2
    Путают следы.
  • Дід Трохим
    Фармацевтический отдел управления медицинских технологий, информации и исследований министерства здравоохранения Израиля отказал в регистрации вакцины ICMR / SII-COVISHIELD производства Serum Institute of India Private Limited (Индия) заявка 2020\00453.
  • WiM
    Засирают мозК AstraZeneca-ой.

    Степанов закупил шмурдяк CoviShield, который, возможно, похож на исходный. Но - только похож и только возможно.
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