Двом терористам з "МГБ ДНР" Орлянському та Артемову повідомлено про підозру за незаконне утримання людей у підпільній в'язниці "Ізоляція", - Офіс ГПУ

Українські правоохоронці повідомили про підозру в участі в не передбачених законом воєнізованих формуваннях, порушенні законів і звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб, двом співробітникам т.зв. "Міністерства держбезпеки ДНР", які незаконно утримували українських громадян у підпільній в'язниці "Ізоляція".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Офісу ГПУ.

"За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області та в умовах збройного конфлікту, Донецької обласної прокуратури двом учасникам незаконного збройного формування РФ заочно повідомлено про підозру в участі у не передбачених законом воєнізованих формуваннях, порушенні законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року і по теперішній час так звані оперуповноважені підконтрольного РФ збройного формування "МГБ ДНР" систематично незаконно позбавляли волі цивільних осіб та утримували їх на території колишнього заводу "Ізоляція" в окупованому Донецьку", - наголошується в повідомленні.

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Як повідомили Цензор.НЕТ джерела в правоохоронних органах, імена підозрюваних - Артемов Михайло Володимирович, 02.07.1981 року народження, зареєстрований за адресою: м.Донецьк, вул. Гладкова, д. 8., і Орлянський Антон Михайлович, 16.05.1985 року народження, зареєстрований за адресою: м.Макіївка, мк-н Сонячний, д. 28 кв. 65

В Офісі ГПУ заявили, що підозрювані застосовували до громадян фізичне насильство і тортури, зокрема катування електричним струмом.

"Встановлено близько 40 цивільних постраждалих, які утримувалися в підпільній в'язниці "Ізоляція". Загалом повідомлено про підозру 9 особам, причетним до незаконного утримання українських цивільних осіб і військових в підпільній катівні", - резюмували в Офісі Генпрокурора.