76% доз введених вакцин у світі припадає на 10 країн, більшість з яких багаті, - глава ВООЗ Гебреєсус
Про це повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ із посиланням "Факти".
За його словами, ВООЗ стурбована таким розподілом препарату від COVID-19.
Поки вакцини від Covid-19 зараз розповсюджуються у світі, а 177 країн розпочали вакцинацію, розподіл все ще є надзвичайно нерівним. Занадто багато медичних працівників та пріоритетних груп все ще чекають вакцинації у багатьох місцях.
Як наголосив Гебреїсус, із 576 млн введених доз вакцин 76% потрапили лише до 10 країн, більшість з яких мають високі доходи.
"Поки ми говоримо, що шість країн хочуть почати вакцинацію, але поки не мають доступу до препарату", - додав він.
ВООЗ закликає інші країни приєднатися до розв’язання проблеми з розподілом вакцини, особливо G-20 і міжнародні фінансові установи.
Нагадаємо, ВООЗ підготувала результати розслідування про походження коронавірусу в Китаї.
Згідно з ним, як найбільш ймовірний варіант розглядається передача вірусу від кажана до людини через іншу тварину.