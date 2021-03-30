76% доз введених вакцин у світі припадає на 10 країн, більшість з яких багаті, - глава ВООЗ Гебреєсус

Нині 76% вакцини від коронавірусу у всьому світі припадає тільки на 10 країн.

Про це повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ із посиланням "Факти".

За його словами, ВООЗ стурбована таким розподілом препарату від COVID-19.

Поки вакцини від Covid-19 зараз розповсюджуються у світі, а 177 країн розпочали вакцинацію, розподіл все ще є надзвичайно нерівним. Занадто багато медичних працівників та пріоритетних груп все ще чекають вакцинації у багатьох місцях.

Як наголосив Гебреїсус, із 576 млн введених доз вакцин 76% потрапили лише до 10 країн, більшість з яких мають високі доходи.

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"Поки ми говоримо, що шість країн хочуть почати вакцинацію, але поки не мають доступу до препарату", - додав він.

ВООЗ закликає інші країни приєднатися до розв’язання проблеми з розподілом вакцини, особливо G-20 і міжнародні фінансові установи.

Нагадаємо, ВООЗ підготувала результати розслідування про походження коронавірусу в Китаї.

Згідно з ним, як найбільш ймовірний варіант розглядається передача вірусу від кажана до людини через іншу тварину.