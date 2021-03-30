Кулеба подякував Канаді та Австралії за санкції проти учасників будівництва Керченського моста в окупованому Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив подяку Канаді та Австралії за запровадження санкцій щодо деяких фізосіб і компаній з РФ у зв'язку з будівництвом Кримського моста.

Автор: Наталя Джума