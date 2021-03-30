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СБУ проводить обшуки в осіб, які мали стосунок до руху Медведчука "Український вибір". ФОТОрепортаж (оновлено)

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СБУ в кількох областях України поводить обшуки у громадян, які коли-небудь мали стосунок до громадської організації "Український вибір", яку пов'язують з головою політради ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

"Після проведених минулого тижня обшуків в офісі "Українського вибору" сьогодні із самого ранку співробітники СБУ в кількох областях України проводять обшуки у громадян, які коли-небудь мали стосунок до цієї громадської організації", - йдеться в повідомленні.

За його словами, людей, у яких проводять обшук, підозрюють у сепаратизмі та тероризмі.

"Їх підозрюють у сепаратизмі, тероризмі та інших злочинах, які стали вже традиційними в Україні, проти "основ національної безпеки". Україна стрімко перетворюється на поліцейську державу, яка використовує правоохоронні та судові органи з метою, далекою від завдань кримінального судочинства", - додав Кузьмін.

СБУ повідомила, що сьогодні у керівництва і представників цієї організації було проведено 20 обшуків. Відповідні заходи здійснюються з метою документування протиправної діяльності зазначених осіб.

Слідчі дії відбувалися в більш ніж 10 регіонах країни. Вилучену доказову базу додано до матеріалів справи.

У ході досудового розслідування перевіряється їхнє сприяння проведенню в березні 2014 року незаконного "референдуму" та "виборів" в окупованих АР Крим та в місті Севастополь.

Нагадаємо, 25 березня СБУ провела обшуки в офісах руху "Український вибір", який очолює Віктор Медведчук. Офіс Генпрокурора оголосив про підозру в держзраді за сприяння окупації Криму керівникам руху Медведчука "Український вибір" Слюсаренку, Синявському і Комелову.

Також читайте: ОПЗЖ стверджує, що СБУ провела обшук не в офісі "Українського вибору", а в її власному

СБУ проводить обшуки в осіб, які мали стосунок до руху Медведчука Український вибір 01
СБУ проводить обшуки в осіб, які мали стосунок до руху Медведчука Український вибір 02
СБУ проводить обшуки в осіб, які мали стосунок до руху Медведчука Український вибір 03
СБУ проводить обшуки в осіб, які мали стосунок до руху Медведчука Український вибір 04
СБУ проводить обшуки в осіб, які мали стосунок до руху Медведчука Український вибір 05

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Ziu Zou
    ти б краще спитав у свого Петруся чому він його взагалі не чіпав, ні канали його, нічого
  • Ziu Zou
    спитай про це у любителів Петруся, які тут днюють і ночують
  • Miro DeVite
    Скільки за пост, курва?
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