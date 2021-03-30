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Нам знадобиться багато часу для точного визначення походження COVID-19, - експерт ВООЗ

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Нам знадобиться багато часу для точного визначення походження COVID-19, - експерт ВООЗ
Спецпосланець ВООЗ з питання коронавірусу Девід Набарро вважає, що буде надзвичайно складно виявити, яким чином з'явився цей вірус, що викликав пандемію.

"З'ясувати походження вірусу, спробувати пояснити, звідки пішла хвороба - надзвичайно складне завдання", - наводить його слова агентство ЕФЕ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не знаємо точно про походження ВІЛ, ми не знаємо про походження Ебола, і нам знадобиться багато часу, щоб точно з'ясувати походження COVID-19", - сказав Набарро, коментуючи майбутню публікацію доповіді ВООЗ.

Він зазначив, що організація працює над низкою гіпотез, однак це потребує певного часу.

ВООЗ пізніше у вівторок планує оприлюднити доповідь про візит місії фахівців організації в Ухань (Китай), яка мала визначити джерела походження коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 може закінчитися на початку 2022 року, але вірус не зникне, - ВООЗ

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Крэйда Гібсон
    А какая разница какое у него происхождение?
  • Michael Vigovsky
    Да, много им понадобится, чтобы на самих себя не выйти.
  • Павел Орехов c16ceb45
    Достали своим бредом про летучих мышей и котов. Если китайцы год в Ухань никого не пускали то за это время они подчистили все концы.
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