15-річна дівчинка вистрибнула із 7-го поверху житлового будинку в Одесі

В Одесі 15-річна дівчинка вчинила самогубство, стрибнувши із 7-го поверху житлового будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

НП сталася вчора в Приморському районі.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство з позначкою "самогубство"").

Як повідомляють у соціальних мережах очевидці, самогубство скоєно за адресою вул. Говорова 11/1. Зазначається, що 15-річна дівчинка вистрибнула з вікна 7-го поверху 14-поверхового будинку. Люди називають ім'я та прізвище загиблої. Також стверджується, що вона страждала на депресію, перебувала на обліку в невропатолога.

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Раніше в Україні ще двоє підлітків випали з вікон. У Чернігові 13-річний хлопчик госпіталізований після падіння з восьмого поверху. У Києві 15-річна дівчинка померла після падіння із шостого поверху.