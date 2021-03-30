В Івано-Франківській області згортають мобільний госпіталь для СOVID-пацієнтів
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На Прикарпатті згортають мобільний госпіталь для COVID-пацієнтів, який працював на території Богородчанської райлікарні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це кореспонденту Укрінформу повідомив генеральний директор КНП "Богородчанська центральна лікарня" Іван Коляджин.
"Мобільний госпіталь починають згортати. Зараз працюють бригади", - повідомив Коляджин.
За його словами, тиждень тому медики перевели до лікувального корпусу Богородчанської лікарні останнього пацієнта з мобільного госпіталю.
Зараз у цій лікарні розгорнуто 250 ліжок для пацієнтів з коронавірусною інфекцією. На лікуванні перебувають 100 COVID-хворих.
"Хворі надходять з тяжким перебігом коронавірусної інфекції. Якщо навесні їхнє лікування тривало 10-12 днів, то тепер 18-25 днів", - зазначив Коляджин.