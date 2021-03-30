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В Івано-Франківській області згортають мобільний госпіталь для СOVID-пацієнтів

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В Івано-Франківській області згортають мобільний госпіталь для СOVID-пацієнтів
На Прикарпатті згортають мобільний госпіталь для COVID-пацієнтів, який працював на території Богородчанської райлікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це кореспонденту Укрінформу повідомив генеральний директор КНП "Богородчанська центральна лікарня" Іван Коляджин.

"Мобільний госпіталь починають згортати. Зараз працюють бригади", - повідомив Коляджин.

За його словами, тиждень тому медики перевели до лікувального корпусу Богородчанської лікарні останнього пацієнта з мобільного госпіталю.

Зараз у цій лікарні розгорнуто 250 ліжок для пацієнтів з коронавірусною інфекцією. На лікуванні перебувають 100 COVID-хворих.

"Хворі надходять з тяжким перебігом коронавірусної інфекції. Якщо навесні їхнє лікування тривало 10-12 днів, то тепер 18-25 днів", - зазначив Коляджин.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Ned Stark
    А спричинив спалах епідемії інший кандидат - Бєнін Шевченко, який відмовився в січні закривати свій Буковель... От зараза і розійшлася по Станіславщині!
  • Крэйда Гібсон
    Там Вирастюк победил, пусть вклинивается в работу и помогает сворачивать госпиталь. Его сильные руки там пригодятся. А как он хотел ? - его выбрали люди!!!
  • 5 копійок
    Сила есть - ума не надо.
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