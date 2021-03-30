У Раді зібрали понад 150 підписів для позачергового засідання щодо подій на Донбасі, - "слуга народу" Устенко

Народні депутати зібрали понад 150 підписів для проведення ще одного позачергового засідання ВР у вівторок для ухвалення заяви про звернення до міжнародних організацій та іноземних держав у зв'язку із загибеллю чотирьох військовослужбовців на сході України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко.

"Так, зібрали понад 150 підписів", - зазначив депутат.

Очікується, що розпорядження про проведення засідання буде видано після 13:00 у вівторок.

Планується, що під час цього засідання виступить головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак і буде ухвалено заяву про звернення до іноземних держав і міжнародних організацій із проханням посилити тиск на Росію у зв'язку зі загибеллю чотирьох військовослужбовців ЗСУ.

26 березня внаслідок обстрілу бойовиками позицій у районі населеного пункту Шуми в Донецькій області четверо українських військових загинули, ще двоє зазнали поранень.

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