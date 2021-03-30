На місці аварії поїзда Інтерсіті "Київ-Запоріжжя" піднято вже 3 вагони, - "Укрзалізниця"
Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив в.о. члена правління компанії, директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський
"На перегоні біля ст. Славгород тривають відновлювальні роботи. 3 вагони піднято. Ми пропустили ранковий Інтерсіті 737 із Запоріжжя і зараз почне працювати техніка для подальшого відновлення, тому перегін буде закрито для робіт", - написав він.
За його словами поїзди з і на Маріуполь, Новоолексіївку, Запоріжжя будуть пущені в об'їзд.
"Кожного пасажира моніторимо і до місця призначення доставимо - в Дніпрі працюватимуть автобуси для підвезення і машини до менших станцій. Затримки будемо мінімізувати і давати постійно оновлення статусу", - резюмував Перцовський.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, за 50 км від Запоріжжя із рейок зійшли 6 із 9 вагонів поїзда "Інтерсіті+". Ніхто не постраждав, усіх пасажирів доставили в Запоріжжя резервним поїздом. "Укрзалізниця" створила комісію, яка розслідує причини аварії.