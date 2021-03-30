Україні варто утриматися від повернення до контролю над цінами на газ і вирішити проблему дисбалансу в електроенергетиці, - МВФ

Повернення до контролю над цінами на природний газ є не тільки вкрай неефективним способом субсидування домогосподарств, але також призводить до зловживання ресурсами через корупцію і стримування впровадження енергоефективності, вважає глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"Є - й буде- значна частина українського населення, яка не може покрити витрат на газ, тепло, гарячу воду та електроенергію. Найефективніший спосіб підтримати ці домогосподарства - ідентифікувати їх і надати їм фінансову підтримку через бюджет, щоб вони могли оплатити власні комунальні рахунки", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Люнгман уточнив, що цей інструмент підтримки є у формі програми субсидій домогосподарствам. "Ми підтримуємо цю програму", - зазначив голова представництва.

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Він додав, що інше питання є структурним - про те, який найбільш ефективний спосіб організації газового ринку. "Починаючи з 2015 року, здійснюються комплексні зусилля для переходу до відкритого і конкурентоспроможного ринку газу і на оптовому, і на роздрібному рівні. Досягнуто значного прогресу, але цілком функціональний ринок побутового газу ще не створений. Надання домогосподарствам вибору між широким асортиментом продуктів, включаючи контракти з фіксованою ціною, є одним із багатьох необхідних заходів", - сказав Люнгман.

Говорячи про електроенергетичний сектор, глава представництва зазначив, що фінансові дисбаланси в ньому викликають занепокоєння, але запропонував розділити це питання на два: поточний фінансовий дисбаланс і довгострокова енергетична безпека України.

За його словами, є нагальна потреба у визначенні додаткових фінансових ресурсів для електроенергетичного сектора. "Важливою частиною цього є мобілізація фактичних джерел доходів. Просто запозичити більше не є життєздатним вирішенням поточного дисбалансу", - наголосив Люнгман.

Він додав, що є більш широке питання довгострокової моделі електроенергетики в Україні, оскільки нині Україна використовує застарілу інфраструктуру виробництва електроенергії, велика частина якої є спадщиною радянських часів. "Переорієнтація і модернізація виробництва електроенергії є необхідною і можливою. Але це потребує планування з метою посилення енергопостачання і енергобезпеки України", - вважає голова представництва МВФ.

Як повідомлялося, в умовах зростання світових цін на газ уряд України встановив на лютий-березень 2020 року граничну ціну газу в 6,99 грн/куб. м для побутових споживачів, а також для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово-будівельних кооперативів і релігійних організацій.

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На квітень це обмеження продовжено не було, проте з газотрейдерами було проведено переговори, і більшість із них зберегли ціни до 7 грн/куб. м. З травня очікується запуск річних контрактів, однак ціна їх поки що невідома.

Крім того, розпочалася дискусія про можливість продовжити режим спецзобов'язань "Нафтогазу" для підприємств теплокомуненерго, завершення якого 1 травня цього року є однією з умов програми співпраці з МВФ.

У сфері електроенергетики уряд у грудні 2020 року зберіг до 31 березня 2021 року режим спецзобов'язань для "Енергоатому" та "Укргідроенерго" і ціну для населення 1,68 грн/кВт-год, скасувавши раніше чинний пільговий тариф на перші 100 кВт-год електроенергії на місяць 0,9 грн/кВт-год. Наприкінці березня таке обмеження було продовжено ще на місяць.

Уряд також встановив ціну продажу НАЕК "Енергоатом" електроенергії ДП "Гарантований покупець" у межах спецзобов'язань для забезпечення населення у розмірі 150 грн/МВт-год, для ПрАТ "Укргідроенерго" залишив на колишньому рівні - 10 грн/МВт-год.