У Польщі понад 2 млн осіб отримали дві дози вакцини від коронавірусу, у нас - лише двоє українців. А Рада на позачерговому засіданні засуджуватиме розмальовування дверей ОПУ, - Шабунін
2 54541
Нині в Україні є вагоміші приводи для проведення позачергового засідання ВР, ніж факт розмальовування дверей Офісу Президента.
Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"У Польщі понад два мільйони отримали дві дози вакцини від коронавірусу, в Україні - двоє людей. На "Велике будівництво" Зеленського витрачено понад 100 млрд грн. 20% - корупційна маржа, наприклад, на ремонті полтавської траси (сплаченого з Фонду протидії COVID- 19). При цьому Рада збирається на позачергове засідання, щоб засудити розмальовування дверей офісу Зеленського", - підкреслює Шабунін.