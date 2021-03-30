Новини

Колишню військовослужбовицю Нацгвардії засудили до 8 років позбавлення волі за шпигунство на користь "ДНР"

9 66034
Колишню військовослужбовицю Нацгвардії засудили до 8 років позбавлення волі за шпигунство на користь "ДНР"
Колишню військовослужбовицю військової частини 3057 засудили за "злив" інформації бойовикам "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий ресурс 0629.com.ua, про це вказують документи в реєстрі судових рішень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що маріупольчанка - військовослужбовець Національної гвардії військової частини 3057 передавала бойовикам "ДНР" секретну інформацію. Жінка діяла з ідеологічних мотивів. У 2015 році вона вступила в злочинний зв'язок з розвідкою сепаратистів з "9 окремого мотострілкового полку".

В її завдання входила передача секретної інформації про особовий склад військової частини і техніку. За допомогою соціальної мережі "ВКонтакте" вона пересилала документи і файли. Передавала шпигунка дані в тому числі і про добровольців "Азова", які в той момент вели активні бойові дії в Широкиному.

Читайте також: У Харкові затримали агента Генштабу ЗС РФ, який планував передати документацію з розробки танка "Оплот", - СБУ. ВIДЕО (оновлено)

Зрадниця проходила спеціальні інструктажі та дотримувалася заходів конспірації. Нічого не підозрюючи, товариші по службі були з нею в хороших відносинах.

Пізніше жінку звільнили за службову невідповідність. Вона була змушена влаштуватися бухгалтером. Приблизно в той час, в 2019 році, шпигунку і викрили.

З огляду на тяжкість її злочинів і досвід служби в армії, жінку засудили за ст. 258 ч. 3. (Створення та підтримка терористичної групи) і засудили до 8 років позбавлення волі. Також за проведення експертиз вона заплатить понад 10 тисяч гривень.

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Вася Неважно dd008ec2
    ЗЕнаркоман обменяет эту падлу на донецких таксистов.
  • Епифан Собакевич
    8 это мало. Таких идейных пожизненно.
  • Leon Renk bcc9a743
    **** продажна!!!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини