За фактом аварії поїзда "Інтерсіті" в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція

29 березня приблизно о 14:35 у районі селища Славгород Синельниківського району під час руху зійшли з колій шість останніх вагонів швидкісного потяга "Інтерсіті" № 732 сполученням "Київ -Запоріжжя". За фактом аварії розпочато кримінальне провадження.

Автор: Наталя Джума