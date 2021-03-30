Реанімація м. Первомайський на Харківщині забита хворими на коронавірус. Ми не в змозі забезпечити такий потік, - мер Бакшеєв

У м. Первомайський Харківської області виникає складна ситуація із захворюваністю на коронавірус: реанімація місцевої центральної районної лікарні переповнена, збільшилася летальність серед пацієнтів.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" мер міста Микола Бакшеєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за минулі вихідні в місті зафіксовано п'ять смертей від коронавірусу.

"На кисневій підтримці зараз 45 осіб. Це ті люди, які не можуть самостійно дихати і потребують кисневої терапії. Реанімаційне відділення також перевантажено. На шість планових ліжок кількість госпіталізованих досягає до 10 осіб", - розповів він.

За його словами, за добу в лікарні використовують 60 балонів з киснем для підтримки дихання.

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"Це дуже багато. Ми не в змозі забезпечити такий потік", - додав міський голова.

У зв'язку з цим він закликав місцевих жителів бути уважним до свого здоров'я, дотримуватися протиепідемічних заходів, а за перших симптомів ГРВІ звертатися до сімейного лікаря.