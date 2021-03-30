Реанімація м. Первомайський на Харківщині забита хворими на коронавірус. Ми не в змозі забезпечити такий потік, - мер Бакшеєв
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" мер міста Микола Бакшеєв, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, за минулі вихідні в місті зафіксовано п'ять смертей від коронавірусу.
"На кисневій підтримці зараз 45 осіб. Це ті люди, які не можуть самостійно дихати і потребують кисневої терапії. Реанімаційне відділення також перевантажено. На шість планових ліжок кількість госпіталізованих досягає до 10 осіб", - розповів він.
За його словами, за добу в лікарні використовують 60 балонів з киснем для підтримки дихання.
"Це дуже багато. Ми не в змозі забезпечити такий потік", - додав міський голова.
У зв'язку з цим він закликав місцевих жителів бути уважним до свого здоров'я, дотримуватися протиепідемічних заходів, а за перших симптомів ГРВІ звертатися до сімейного лікаря.