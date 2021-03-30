Україна має домовленості і контракти на поставку більш ніж 22 млн доз вакцин проти COVID-19, - Степанов

Україна має домовленості і контракти на поставку понад 22 млн доз вакцин проти коронавірусної хвороби COVID-19 від різних світових виробників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми зробимо все від нас залежне та захистимо українців від світової пандемії COVID-19. Задля цього ми маємо домовленості та контракти на більш ніж 22 млн доз вакцин від різних світових виробників", - заявив Степанов.

Він додав, що це світові компанії AstraZeneca, Pfizer, Novovax і Sinovac.

"Далі ми будемо продовжувати укладати контракти і отримувати вакцини, зокрема від інших виробників", - зауважив він.

Міністр зазначив, що це як прямі контракти, так і контракти в межах світової ініціативи COVAX.

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Нагадаємо, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для літніх людей, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні наразі щеплення роблять вакциною CoviShield, виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією компанії AstraZeneca.

Від початку кампанії з вакцинації протикоронавірусу щепилися 212 тис. 898 людей.