Україна має домовленості і контракти на поставку більш ніж 22 млн доз вакцин проти COVID-19, - Степанов
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Ми зробимо все від нас залежне та захистимо українців від світової пандемії COVID-19. Задля цього ми маємо домовленості та контракти на більш ніж 22 млн доз вакцин від різних світових виробників", - заявив Степанов.
Він додав, що це світові компанії AstraZeneca, Pfizer, Novovax і Sinovac.
"Далі ми будемо продовжувати укладати контракти і отримувати вакцини, зокрема від інших виробників", - зауважив він.
Міністр зазначив, що це як прямі контракти, так і контракти в межах світової ініціативи COVAX.
Нагадаємо, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для літніх людей, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.
В Україні наразі щеплення роблять вакциною CoviShield, виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією компанії AstraZeneca.
Від початку кампанії з вакцинації протикоронавірусу щепилися 212 тис. 898 людей.