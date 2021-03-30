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Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий

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Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий
У зв'язку з різким збільшенням хворих на COVID-19 і госпіталізацій у Львові комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити посилений карантин у Львові до 12 квітня.

Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

Так, за словами Садового, у зв'язку з різким збільшенням хворих і госпіталізацій у Львові комісія з надзвичайних ситуацій вирішила:

Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий 02посилений карантин продовжити до 12 квітня;
Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий 02транспорт переходить в режим спецперевезень. Безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій призупинено;
Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий 02усі дитячі садки переходять в режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють;
Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий 02школи продовжують навчання у дистанційному режимі;
Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий 02магазини непродовольчої групи та будівельних товарів працюють лише на виніс та за попереднім замовленням;
Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий 02непродовольчі ринки, а також змішані ринки (продовольчої та непродовольчої групи товарів), повинні бути зачинені;
Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий 02відкриття літніх майданчиків відтерміновується до 12 квітня;
Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий 02заборонено проведення усіх масових заходів;
Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий 02усі заклади харчування працюють лише на виніс та адресну доставку.
Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий 10 За окремим поданням поліції через порушення карантинних обмежень комісія з надзвичайних ситуацій призупиняє роботу: магазинів "Епіцентр" (вул. Б.Хмельницького, 188); "Єва", (просп. Чорновола, 1); кафе "МакДональдз" (просп. Шевченка, 7), "Братиська" (вул. Січових Стрільців, 3); "Гребуче Ябко" (вул. Староєврейська, 20); "Йокі" (вул. Гнатюка, 12а); "Малевич", (просп. Чорновола, 2).

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Садовий також закликав усіх підприємців перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи, якщо це можливо.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Вячеслав Федотов
    Отмена льготных проездов должна быть во всей стране
  • йОСИП
    Паску й так будемо святкувати! А за те що хтось відібрав наші права - буде суд ,суд Лінча, найсправедливіший суд на Землі ,після Божого!
  • Веретено
    хочете святкувати паску - посидите на карантині.
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