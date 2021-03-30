На столичний госпіталь ветеранів війни "Лісова Поляна" подали в суд: Установа нібито порушує постанову Кабміну про планові госпіталізації

Керівництво госпіталю ветеранів війни "Лісова Поляна" готується до суду. Установою проводяться планові госпіталізації, що заборонено Постановою Кабміну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила керівник госпіталю Ксенія Возніцина.

За її словами, з початку карантину, в кінці березня 2020 робота Госпіталю з лікування пацієнтів була припинена через загальнодержавні вимоги, що тривало близько 2,5 місяців.

"Кожного дня бачимо з командою результати роботи: завдяки покращенню психічного та фізичного стану багатьом вдалося вийти з важких ступенів депресії та тривожних станів, подолати кризові стани, повернутися чи знайти роботу, адаптуватись до викликів пандемії, значно покращити якість життя тощо. І от одного прекрасного дня, у цьому лютому, в Госпіталь прибуває інспектор Держпродспоживслужби у супроводі муніципальної варти для термінової перевірки згідно СКАРГИ фізичної особи в якій зазначено: пацієнти в Госпіталі знаходяться без ПЛР-тесту, масово хворіють працівники та пацієнти, не дотримуються закладом жодні норми епідемічного порядку, прохання вжити заходи", - розповіла Возніцина.

За її словами, заявником вказана терміновість перевірки в той час, коли Возніцина взяла відпустку на 5 днів, яку не брала давно.

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"Звісно, все що перелічено в скарзі, не було підтверджено під час перевірки, АЛЕ висновком стало зазначення того, що закладом проводяться планові госпіталізації (що заборонено Постановою КМ України), як адміністративне порушення. Що також не відповідає дійсності. Тому, що та сама Постанова зазначає, що окрім гострих станів, таких як інфаркт, інсульт, онкологічна, паліативна допомога та пологи госпіталізація можлива, якщо відтермінування відповідної допомоги може нанести шкоду здоров’ю або життю пацієнтів, що і є абсолютно чітким обгрунтуванням у випадках, коли ми приймаємо наших пацієнтів", - пояснила керівник госпіталю.

Возніцина повідомила, що 21 квітня керівників лікарні викликають до суду.

"Звісно, ми готуємо спростування, звісно, ургентною нашу допомогу не назвеш, бо не привозять до нас на швидкій пацієнтів (на щастя), але я абсолютно переконана в тому, що наша робота вкрай необхідна багатьом людям, для кого війна ще залишається поруч….. Не знаю яким буде результат…якщо не доведемо суду нашу правоту отримаємо дуже потужну суму штрафу, ну, і взагалі я навіть не хочу думати про поразку….. Бо навіщо тоді всі ті хлопці та дівчата втрачали своє здоров’я та життя в цій клятій війні", - підсумувала керівник госпіталю.

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