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Україні вже зараз потрібно мати чіткий план повернення дефіциту держбюджету на допандемічний рівень, - глава представництва МВФ Люнгман

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Україні вже зараз потрібно мати чіткий план повернення дефіциту держбюджету на допандемічний рівень, - глава представництва МВФ Люнгман
Дефіцит державного бюджету України має повернутися на допандемічний рівень, щойно відновиться економіка та завершиться пандемія.

Про це повідомив глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Щойно пандемія завершиться і економіка відновиться, фіскальний дефіцит повинен буде повернутися на допандемічний рівень. Це важливо для забезпечення довіри до економіки України і скорочення потреб України в запозиченнях", - сказав він.

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Люнгман наголосив, що сильна фіскальна позиція дає Україні можливість забезпечити бюджетний стимул у разі майбутнього спаду.

"Тож питання має полягати не в тому, чи повинна Україна зменшити фіскальний дефіцит, а в тому, коли це потрібно зробити. І для цього вже зараз потрібно мати чіткий план, як це відбуватиметься, зокрема за допомогою добре продуманих податкових заходів", - зазначив Йоста Люнгман.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Oljik
    Хочу нагадати, що падіння економіки почалось значно раніше ніж почалась пандемія. Тому коректніше було б сказати - дозелебобний рівень.
  • саша паламарчук
    Украине уже сейчас нужно иметь четкий план возвращения дефицита госбюджета на допандемический уровень, - глава представительства МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 7712
  • Чайка Київ
    Украине уже сейчас нужно иметь четкий план возвращения дефицита госбюджета на допандемический уровень, - глава представительства МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 5075
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