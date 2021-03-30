До суду направлено обвинувальний акт щодо екссудді райсуду Києва за перешкоджання акціям протесту часів Майдану, - ДБР

Українські правоохоронці направили до суду обвинувальний акт щодо колишньої судді Дніпровського районного суду міста Києва, а нині - судді у відставці, яка звинувачується в незаконному перешкоджанні проведенню мітингів і демонстрацій, вчиненому посадовою особою (ст. 340 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань у вівторок, 30 березня, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, слідчим Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишньої судді Дніпровського районного суду м. Києва.

Зазначена суддя обвинувачується в незаконному перешкоджанні проведенню мітингів та зборів громадян шляхом незаконного притягнення їхніх учасників до адміністративної відповідальності.

Так, обвинувачена 23 січня 2014 року незаконного притягнула до адміністративної відповідальності трьох громадян за нібито порушення Правил дорожнього руху під час участі у грудні 2013 року в автопробізі до резиденції "Межигір’я" в складі колони автомобілів "Автомайдану".

При цьому єдиним доказом провини цих осіб були сфальсифіковані рапорти інспекторів ДАІ, окремі з яких навіть не перебували на місці нібито вчинення адміністративного правопорушення, яке описали в рапортах.

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"Доводи водіїв щодо непричетності до будь-яких адміністративних правопорушень суддею були відхилені, натомість на підставі цих рапортів відносно них застосовано адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керувати транспортними засобами на різний строк. Такі дії, на думку судді, мали зупинити інших активістів від участі у цьому русі. Підозрюваний у вчиненні аналогічного кримінального правопорушення інший суддя цього ж суду нині знайомиться з матеріалами досудового розслідування", - зазначили в пресслужбі Держбюро розслідувань.