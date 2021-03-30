Викритий СБУ агент КДБ Білорусі добровільно здався і його звільнили від кримінальної відповідальності

Громадянин Білорусі, якого раніше затримала СБУ, добровільно припинив шпигунську діяльність і повідомив про своє вербування в Службу безпеки України до того, як його запідозрили в злочині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радые Свабода".

Зазначається, що всі матеріали він передав у СБУ.

З огляду на всі ці обставини, суд звільнив громадянина Білорусі від кримінальної відповідальності і повернув йому мобільні телефони.

У рішенні суду про звільнення білоруса від кримінальної відповідальності не говориться про те, що від нього вимагалося організувати канали для перевезення зброї та предметів подвійного призначення через державний кордон.

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Нагадаємо, раніше Контррозвідка СБУ викрила та припинила шпигунську діяльність агента КДБ Білорусі: мав налагодити канали переправлення зброї.