Під Москвою невідомий забарикадувався і відкрив стрілянину по перехожих і силовиках

Невідомий чоловік у Митищах під Москвою забарикадувався в приватному будинку і веде стрілянину по співробітниках Росгвардії та перехожих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

Інцидент стався в одному з котеджів селища Нові Вішки.

Як повідомляє телеграм-канал Mash, 61-річний стрілець забарикадувався в одному з котеджів елітного селища. Він тримає оборону вже більш як чотири години, стріляє з автомата і кидає гранати.

Нині даних про постраждалих немає. На місці працюють десятки співробітників МВС, ФСБ та ДІБДР.

Повідомляється, що чоловік відкрив стрілянину під час затримання. Правоохоронці виставили оточення навколо котеджу, з якого стріляє чоловік.

Разом із чоловіком в будинку перебувають дочка, зять і дитина.

Силовики по мегафону вмовляли чоловіка, що забарикадувався в підмосковному котеджі, здатися, але той не відповідає.

За даними російського "Интерфакса", співробітникам силових структур вдалося умовити стрільця, який забарикадувався в котеджі в підмосковних Митищах, відпустити дитину.

"Чоловік відпустив онука з дочкою. Однак у заручниках в нього ще залишається чоловік - за попередніми даними, цивільний чоловік дочки", - сказало джерело.

Зі стрільцем ведуться переговори.

За попередніми даними, чоловік захоплюється полюванням, у нього в будинку арсенал зброї.

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