Питання відкриття літніх майданчиків ресторанів у Києві не розглядається, - Держспоживслужба
1 4512
У Києві поки не планують дозволяти роботу літніх майданчиків. У столиці нині діє жорсткий карантин, який забороняє прийом відвідувачів закладами харчування.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, зараз у столиці дозволена робота закладів громадського харчування тільки на винос і при адресній доставці.
"Питання про роботу літніх майданчиків не розглядається взагалі", - зазначив Рубан.
Нагадаємо, з 20 березня у Києві почав діяти жорсткий карантин.