"Улюблена "їжа" коронавірусу - це клітини епітелію дихальних шляхів і легень", - лікар-інфекціоніст Гайдук

ПЦР і антигенні тести методом ІФА та експрес для пошуку коронавірусу і діагностування COVID-19 проводяться мазком з носоглотки. А ось антитіла - імуноглобуліни, які вказують на те, що людина перехворіла на COVID-19 у минулому, шукають у крові.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це повідомив лікар-інфекціоніст Ігор Гайдук.

"Улюблена "їжа" коронавірусу – це клітини епітелію дихальних шляхів і легень. Тому в крові вірус буває дуже коротко, та й щоб виявити його там недостатньо концентрації. Ще й забагато інших білків, які його "прикривають". Тому найбільш рясно і багато коронавірусу в поверхневих дихальних шляхах. А у крові виробляються лімфоцити – "фабрики" синтезу антитіл. Вони після того, як організм познайомиться з вірусом, починають виробляти антитіла проти кожного збудника, як "ключик", - пояснив Гайдук.

Інфекціоніст наголосив, що ІФА-тести на антитіла не варто робити для діагностування COVID-19, адже це не ефективно. Тим паче, що в Україні є різноманітні методи виявлення коронавірусної хвороби – ПЛР-метод, вітчизняний ІФА-тест на антиген і навіть експрес-тест на антиген.

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Нагадаємо, унікальний ІФА-тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген розробили та запатентували українські науковці "Діапроф-Мед". Експерти радять використовувати його для діагностування COVID-19 у безсимптомних хворих або контактних, адже він показує точний результат ще за 7 днів до появи перших симптомів.