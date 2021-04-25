Візит Вселенського патріарха Варфоломія призведе до усвідомлення, де Українська православна церква, а де РПЦ, - Епіфаній

Очікуваний візит Вселенського патріарха Варфоломія в Україну призведе до усвідомлення, де Українська православна церква, а де Російська.

Про це Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що це буде друга хвиля такого усвідомлення після першої, яка наступила після надання ПЦУ Вселенським патріархатом Томосу про канонічну автокефалію і статус помісної церкви України на початку 2019 року.

За його словами, ця друга хвиля буде більше, ніж перша, тому у Російської православної церкви і її української філії "є певний страх перед приїздом Вселенського патріарха в Україну".

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"Цей візит відбувається на запрошення не тільки президента (України Володимира Зеленського. - Ред.), але і ПЦУ. Тому що це канонічна територія Української православної церкви, згідно з Томосом. І тому ми запрошуємо Його Святість, главу нашої материнської церкви", - сказав Епіфаній.

Нагадаємо, раніше Офіс Президента повідомляв, що візит Варфоломія може відбутися на День Незалежності, якщо стабілізується епідемічна ситуація. До цього візит Варфоломія анонсували ще в 2019 році. Зокрема, про це говорив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

Пізніше Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив намір відвідати Україну. Його візит очікується в серпні 2021 року на День незалежності України.