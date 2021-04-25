Ми ставимо за мету не тільки розширити морське та авіасполучення із Туреччиною, а й заохотити турків приїжджати на сімейний відпочинок до України, - Шмигаль

Цього тижня в уряді обговорювалося питання інтенсифікації співробітництва в галузі туризму між Україною та Туреччиною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав на своїй сторінці в фейсбуці.

"Ми ставимо за мету не тільки розширити морське і авіасполучення, щоб відкрити для українців нові і зручні маршрути, а й заохотити громадян Туреччини приїжджати на сімейний відпочинок в Україну", - зазначив Шмигаль.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль на тлі зупинки Росією польотів до Туреччини доручив додати рейси і відкрити нові маршрути для відпочинку українців.

Як повідомлялося, з 15 квітня по 1 червня призупиняє польоти до Туреччини на тлі підтримки цією державою України.