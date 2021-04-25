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Ми ставимо за мету не тільки розширити морське та авіасполучення із Туреччиною, а й заохотити турків приїжджати на сімейний відпочинок до України, - Шмигаль

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Ми ставимо за мету не тільки розширити морське та авіасполучення із Туреччиною, а й заохотити турків приїжджати на сімейний відпочинок до України, - Шмигаль
Цього тижня в уряді обговорювалося питання інтенсифікації співробітництва в галузі туризму між Україною та Туреччиною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав на своїй сторінці в фейсбуці.

"Ми ставимо за мету не тільки розширити морське і авіасполучення, щоб відкрити для українців нові і зручні маршрути, а й заохотити громадян Туреччини приїжджати на сімейний відпочинок в Україну", - зазначив Шмигаль.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль на тлі зупинки Росією польотів до Туреччини доручив додати рейси і відкрити нові маршрути для відпочинку українців.

Як повідомлялося, з 15 квітня по 1 червня  призупиняє польоти до Туреччини на тлі підтримки цією державою України.

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Топ коментарі

  • Крейда Гiбсон #484632
    Мы ставим цель не только расширить морское и авиасообщение с Турцией, но и поощрить турков приезжать на семейный отдых в Украину, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 625
  • Гоша Фантомас #478094
    турков точно не интересует именно семейный отдых в Украине.... 99% валит сюда за наташами....так что не вводите в оману общественность, пан шмыга)
  • Andre2014
    пилять рассмешил!! КУДА на семейный отдых????!!! Турция один из лидеров туристического отдыха в мире и по качеству, комфорту ЦЕНЕ!!!! Господи, ну почему у власти курглые ИДИОТЫ!!!??? и это говорит главный МЕНЕДЖЕР УПРАВЛЯЮЩИЙ страны... дальше можно ничего не говорить и не работать, т.к. оно тупое!!
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