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Геращенко відповів Суворову і запросив до України

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Геращенко відповів Суворову і запросив до України
Колишній радянський розвідник-утікач, історик і письменник Віктор Суворов (Різун), що живе у Великій Британії, може вільно відвідати Україну.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав у коментарі до повідомлення Суворова, інформує Цензор.НЕТ.

"Перевірив, і Ваша інформація про нібито заборону в'їзду в Україну не знайшла свого підтвердження. Якщо є бажання - купуйте квиток на літак і приїжджайте на могили рідних і просто погуляти рідною Україною. Для громадян Великої Британії віза не потрібна", - написав він.

Геращенко відповів Суворову і запросив до України 01

Напередодні Цензор.НЕТ писав, колишній радянський розвідник і письменник Віктор Суворов (Різун) що живе у Великій Британії, кілька разів надсилав до Києва запит на дозвіл відвідати Україну, але не отримував його.

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Топ коментарі

  • Володимир Мик
    Ещё в 2015 году, Виктор Суворов заявил, что "Путин - ходячий политический труп", посоветовал Украине приступить к разработке ядерного оружия,на которое после нарушения Будапештского меморандума она имеет полное моральное право.
    Немедленно отгородиться стеной от оккупированных территорий, а также гнать "поганой метлой украинских гнид" во власти, которые могут свести к нулю победу Евромайдана.

    https://gordonua.com/publications/suvorov-rezhim-putina-uzhe-ruhnul-a-sam-on-hodyachiy-politicheskiy-trup-101956.html https://gohttps://gordonua.com/publications/suvorov-rezhim-putina-uzhe-ruhnul-a-sam-on-hodyachiy-politicheskiy-trup-101956.html
  • Светлана Науменко
    Завтра у світила вітчизняної науки та видатного вченого
    Іллі Киви відбудеться захист кандидатської роботи. 26.04 о 10:00, вул. Нововокзальна, 17. Геращенко ответил Суворову и пригласил в Украину - Цензор.НЕТ 9369
  • Дмитро Черних #470343
    "Товарищ Кива,ви большой учёний " !!!)))
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