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Шмигаль анонсував національну інвентаризацію лісів

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Шмигаль анонсував національну інвентаризацію лісів
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про початок проведення національної інвентаризації лісів, яку планують завершити за 5 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Прем'єр-міністр зазначив: "Уперше в Україні буде проведена національна інвентаризація лісів. Дані за її результатами будуть відкриті та доступні кожному українцю. Інформація збиратиметься протягом наступних 5 років.

Востаннє облік українських лісів проводився 10 років тому, а отже актуальних даних на сьогодні немає. Проведення інвентаризації дозволить отримати об’єктивні відомості про стан лісів, краще бачити зміни, які там відбуваються, та ефективніше будувати державну політику у сфері захисту довкілля.

Також ми спростили доступ до отримання інформації про землеустрій та земельні ділянки. Таке рішення покращить ефективність роботи Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель".

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Шмыгаль анонсировал национальную инвентаризацию лесов - Цензор.НЕТ 5133
  • саша паламарчук
    Це і як 5 питань від недоумка криворогого?
  • Vadym Tsyrkalyuk
    посмотрят в спутниковые карты гугл, и попилят лярды за 5 лет
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