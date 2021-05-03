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Дитині відірвало два пальці під час вибуху петарди на Харківщині

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Дитині відірвало два пальці під час вибуху петарди на Харківщині
Через необережне поводження з петардою в Харківській області постраждала дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної дитячої лікарні №1.

"У нашу лікарню госпіталізовано дитину з травматичною ампутацією двох пальців руки, контузією, опіками обличчя та другої руки. Це сталося під час необережного поводження з петардою. Лікарі надали всебічну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Про цей випадок медики поінформували поліцію.

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Дитині відірвало два пальці під час вибуху петарди на Харківщині 01

У відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області інцидент поки не прокоментували, зазначає Укрінформ. Тож невідомо, де і за яких обставин стався цей нещасний випадок. Інформацію правоохоронці пообіцяли надати вранці 3 травня.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Peter Meinor #440917
    Зато какой-то ларек заработал 13 грн. на продаже этой петарды ...
  • Тупин Вова
    Теперь точно не будет в носу ковыряться.
  • Nick Heinen
    Не в тому річ, петарди неякісні, китайська паленка. Сам один раз вирішив на Новий Рік подуркувати, дві петарди спрацювали нормально, з затримкою, а третя жахнула прям в руках. Добре що маленька була, просто як молотком вдарило, якби Корсар, збирав би пальці по всьому двору.
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