Дитині відірвало два пальці під час вибуху петарди на Харківщині

Через необережне поводження з петардою в Харківській області постраждала дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної дитячої лікарні №1.

"У нашу лікарню госпіталізовано дитину з травматичною ампутацією двох пальців руки, контузією, опіками обличчя та другої руки. Це сталося під час необережного поводження з петардою. Лікарі надали всебічну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Про цей випадок медики поінформували поліцію.

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У відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області інцидент поки не прокоментували, зазначає Укрінформ. Тож невідомо, де і за яких обставин стався цей нещасний випадок. Інформацію правоохоронці пообіцяли надати вранці 3 травня.

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