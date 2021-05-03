У "Слузі народу" згодні з необхідністю перевірки всіх заяв про порушення на довиборах у Прикарпатті, - Мошенець

У "Слузі народу" вважають за потрібне перевірити всі заяви про порушення законодавства на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області та, за потреби, провести перерахунок голосів.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець, коментуючи рішення Великої палати Верховного Суду скасувати протокол про перемогу на виборах Василя Вірастюка, передає Цензор.НЕТ.

"Давайте все-таки дочекаємося кінцевого рішення судів усіх інстанцій. Лише після цього ми зможемо щось сказати. Тому що, попри те, що Вірастюк є представником нашої партії, ми якраз виступаємо за те, щоб суспільство нарешті зрозуміло, що таке справедливі вибори, без "сіток", "каруселів". Якщо суд встановить, що Вірастюк дійсно виграв ці вибори і всі протоколи відповідають кількості бюлетенів, то він має стати депутатом. Якщо для цього будуть потрібні ще якісь додаткові опції, то будемо бачити, який буде результат", - сказала Мошенець.

Депутатка заявила про необхідність "перевірити абсолютно всі заяви, де були вказані певні порушення, за умови, що ці порушення можна перевірити".

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"Якщо необхідно буде певне перерахування зробити знову, відповідно, це також треба зробити. Якщо і цього виявиться мало – ну тоді це вже в судовому порядку можна визначити, які наступні мають бути кроки, до того ж тут має своє слово сказати і ЦВК", - зазначила "слуга народу".

Нагадаємо, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Кандидат у народні депутати у цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.

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22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії "Слуга народу" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.

Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.