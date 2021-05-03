Кравчук: Є можливість обійти Путіна в намірах обіграти Україну, якщо говорити з ним не про Донбас, а про "нормандський формат"

Володимиру Зеленському на переговорах з Володимиром Путіним потрібно поставити питання не про Донбас, а про виконання домовленостей у межах "нормандського формату".

Про це заявив в ефірі програми "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" перший президент, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"У цій ситуації я (якби був зараз президентом. – Ред.) хотів би зустрітися з Путіним. А рік тому я б ніколи не погодився на зустріч з Путіним, а зараз я б особисто хотів почути і побачити, а що скаже Путін, коли буде поставлено єдине питання. Є "нормандський" формат, у цьому форматі Путін, і узгоджуються з ним всі домовленості, які там приймаються. І коли б на порядку денному я поставив би питання про виконання домовленостей "нормандського" формату, а це перш за все означає домовленості стосовно Донбасу, то я хотів би почути, а що скаже Путін, бо вчора він погодився з тим, що є такий формат, і приймає обов'язкове рішення – і він що, відмовляється від того, що сам запропонував? Отут уже є момент взяти Путіна за те місце, яке болить", - сказав Кравчук.

За його словами, "важливо знати, а як же він пояснюватиме це народові".

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"Він каже: я не буду обговорювати питання Донбасу, а тільки двосторонні відносини. Ні, тут не ставиться питання про обговорення Донбасу, ставиться питання про виконання "нормандського" формату, який підписував сам Путін. Є можливість сьогодні обійти Путіна в його намірах обіграти Україну", - наголосив перший президент.