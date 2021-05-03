У пам'ятних заходах в Одесі взяли участь майже 3 тисячі осіб, - Нацполіція

Серйозних правопорушень під час масових заходів в Одесі 2 травня не зафіксовано.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

Загалом у пам'ятних заходах взяли участь майже 3000 громадян.

"Понад 2500 тисяч поліцейських, спільно з Національною гвардією та працівниками ДСНС професійно виконали завдання щодо гарантування безпеки громадян під час масових заходів на Куликовому полі та Соборній площі. Серйозних порушень не зафіксовано. Усе відбулося мирно та спокійно", - сказав Яровий.

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Очільник поліції Одещини Олег Бех зауважив, що грубих порушень громадського порядку не зафіксовано. Одного чоловіка доставили до відділу поліції. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння та мав при собі заборонену комуністичну символіку. У результаті на нього складено адміністративний протокол та розпочато кримінальне провадження за фактом використання забороненої символіки.

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Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили приблизно десять кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних із них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

Одного з фігурантів "справи 2 травня" - російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в посяганні на територіальну цілісність України - видали РФ у межах обміну утримуваними особами.

2 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що в суспільстві є низка болючих питань, які потребують чесних відповідей. "Хто винен у трагедії 2 травня 2014?" - один з них.

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