Кулеба про вакцинацію іноземних громадян в Україні: "Нині така ситуація у світі, кожен викручується, як може"

Україна буде вакцинувати іноземних дипломатів на підставі принципу взаємності.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Ми встановили два дуже прості правила. Україна вакцинуватиме іноземних дипломатів в Україні на основі принципу взаємності щодо наших дипломатів закордоном. Тобто якщо в країні Х вакцинували наших дипломатів, то ми вакцинували їхніх дипломатів. Це нормальна міжнародна практика", – розповів Кулеба.

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"Але дійсно деякі країни, у яких надлишок своїх вакцин, постачають їх ... Ви згадали Китай. Є й інша країна, яка пригнала літаком багаж вакцин конкретно для того, щоб вакцинувати своїх дипломатів і своїх громадян, які живуть в Україні, які на консульському обліку стоять. Я не втручатимуся, як вони визначатимуть. ​​Зараз така ситуація у світі, кожен викручується, як може", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що громадян Китаю в Україні почали масово вакцинувати проти COVID-19.