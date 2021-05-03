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В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали
Станом на понеділок, 3 травня, в Україні виявлено 2758 нових випадків коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"2758 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 03госпіталізовано – 1591 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 03летальних випадків – 154;

В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 03одужало – 5 550 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 03здійснено тестувань за добу – 16 023 (зокрема методом ПЛР – 9 298, методом ІФА – 1 260, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 465).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 08захворіло – 2 085 938 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 08одужало – 1 681 815 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 08летальних випадків – 44 750;

В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 08проведено ПЛР-тестувань – 9 487 141.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 14

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Киса Шариков
    Нашим шулерам Степанову и Ляшку нужно уже получить патент на то как побороть Ковид.
    "Ловкость рук и никакого мошенничества...."
    Нужно просто в нужные периоды уменьшать количество тестирований. Особенно на выходных в ЧЕТЫРЕ-ПЯТЬ раз меньше тестов.
    При таком подходе и в Индии было бы не так всё печально по количеству новых случаев.
    Власть у нас живет по принципу:
    Нужно просто перестать стрелять.
    Нужно просто перестать считать.
    Нужно просто перестать слышать и видеть...
  • Afanasiy
    Ці щеплення зроблені в різних місцях. Отже, кількість викинутих на смітник доз може навіть перевищити кількість "віртуальних прививок Степанова"
  • Эдуард Силенко
    Ні, школи потрібно закрити всі повністю і назавжди. Тоді ніхто вмирати не буде, а будуть просто кругом всі свої. Придуркувато-дебільні мавпи.
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